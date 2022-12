Nova presidente do Peru pedirá ao Congresso que antecipe eleições

A nova presidente do Peru, Dina Boluarte, disse nas primeiras horas desta segunda-feira (12) que apresentará um projeto de lei ao Congresso para antecipar em dois anos as eleições gerais – para abril de 2024. O anúncio foi feito meio a tensões no país andino após a deposição do ex-líder Pedro Castillo.

Boluarte foi empossada depois que Castillo foi destituído pelo Congresso e preso por tentar dissolver o Poder Legislativo em um esforço para evitar uma votação de impeachment contra ele.

"Resolvi apresentar um projeto de lei para chegar a um acordo com o Congresso para antecipar as eleições gerais para abril de 2024", disse Boluarte em um pronunciamento à nação.

A declaração de Boluarte de que apresentará o projeto de lei nos "próximos dias" ocorre depois que dois adolescentes morreram ontem (11) no Peru, durante protestos exigindo que o país realizasse eleições gerais após a deposição de Castillo.

Os manifestantes, muitos deles partidários de Castillo, há dias exigem que o Peru realize eleições em vez de permitir que Boluarte permaneça no poder até 2026, quando o mandato de Castillo terminaria. Alguns manifestantes também pedem que o Congresso seja fechado.

