Nova funcionalidade do iPhone 14 ajuda em resgate de homem no Alasca

Com base nas coordenadas de GPS do celular, compartilhadas pela fabricante, equipes de busca conseguiram chegar até o local exato em que o homem estava para efetuar o resgate

Um homem ficou preso em uma região isolada no Alasca, Estados Unidos, na última quinta-feira, 1º. O regaste só foi possível após o viajante acionar o novo recurso da geração mais recente do iPhone 14, o SOS de emergência via satélite. Com base nas coordenadas de GPS do celular, compartilhadas pela fabricante, equipes de busca conseguiram chegar até o local exato em que o homem estava para efetuar o resgate. A ferramenta foi lançada pela Apple em novembro deste ano. A função acionada neste caso é ativada em locais onde não há sinal de celular ou Wi-Fi disponível, permitindo enviar um pedido de socorro.

Conforme as informações divulgadas pelo portal Tecmundo, o homem fazia o trajeto entre as cidades de Noorvik e Kotzebue, em uma motoneve, quando acabou preso na neve, em um local remoto e sem conectividade. Diante das dificuldades, o viajante acionou o novo recurso da geração mais recente do iPhone.

O alerta enviado por ele foi recebido no Centro de Resposta de Emergência da Apple, durante a madrugada, que acionou as autoridades locais. Com base nas coordenadas de GPS do celular compartilhadas pela fabricante, equipes de busca conseguiram chegar à área exata em que o viajante estava.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o resgate, o homem foi encontrado sem ferimentos e transportado com segurança até Kotzebue. Não há detalhes a respeito do que o levou a ficar preso no meio do caminho, mas uma das possibilidades é que a motoneve tenha apresentado defeito mecânico.

Inicialmente, o recurso está disponível apenas nos Estados Unidos e no Canadá, mas chegará ao Reino Unido, França, Irlanda e Alemanha em breve. O serviço, que funciona no iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, é gratuito nos dois primeiros anos de uso.



Sobre o assunto Lula e Alckmin serão diplomados hoje presidente e vice-presidente

Macron adia apresentação da polêmica reforma da previdência na França

Taxa do Lixo de Fortaleza é votada nas comissões da Câmara nesta segunda

Tags