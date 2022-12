Nestlé anuncia abertura de nova fábrica na Ucrânia

A Nestlé vai abrir uma nova fábrica em Smolyhiv, no oeste da Ucrânia, com um investimento de 40 milhões de francos suíços (US$ 43 milhões) - anunciou a gigante agroalimentar suíça nesta segunda-feira (12).

"A Nestlé anuncia a abertura de um novo centro de produção na Ucrânia", declarou a empresa em um comunicado.

Antes do início da guerra, a empresa tinha três fábricas no país.

Localizada na região de Volyn, a nova fábrica formará, junto com outra unidade situada em Torchyn, o centro regional de produtos alimentícios e culinários da Nestlé. Esta rede, que vai abastecer o mercado ucraniano e outros países europeus, empregará 1.500 pessoas, acrescentou a nota.

"Tenho orgulho de confirmar nosso compromisso de investir na Ucrânia", declarou o chefe da divisão de Mercado do sudeste europeu da Nestlé, Alessandro Zanelli, no mesmo comunicado.

"É um movimento importante para a Nestlé, feito em um momento muito desafiador para o país", acrescentou, ressaltando que, com este movimento, a empresa pretende ajudar a apoiar o crescimento da economia ucraniana, devastada desde a invasão da Rússia, em fevereiro.

