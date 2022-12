México, Argentina, Colômbia e Bolívia apoiam Castillo após destituição no Peru

Os governos de esquerda de México, Argentina, Colômbia e Bolívia expressaram nesta segunda-feira (12) apoio ao ex-presidente do Peru Pedro Castillo, em meio aos protestos contra a sua destituição e prisão, além da designação de Dina Boluarte como presidente.

"O presidente Castillo, desde o dia da sua eleição, foi vítima de um assédio antidemocrático, que viola a a Convenção Americana sobre Direitos Humanos", diz o comunicado assinado pelos quatro países, divulgado nesta segunda pela chancelaria da Colômbia.

O ex-presidente peruano, eleito em 2021, foi detido na semana passada por ordem judicial e enfrenta acusações de rebelião e conspiração, após uma tentativa de dissolver o Legislativo. "Exortamos a quem integra as instituições que se abstenha de reverter a vontade popular expressa pelo livre sufrágio", diz o comunicado conjunto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Castillo, um professor rural distante das elites peruanas, governou por menos de um ano e meio, período marcado por uma crise política profunda. No momento de sua prisão, ele se dirigia à embaixada mexicana para pedir asilo. O Congresso, dominado pela direita, aprovou um regulamento que permite acelerar o processo penal contra ele.

A então vice-presidente Dina Boluarte denunciou Castillo por tentar dar um "golpe de Estado" e o substituiu no poder. Agora, enfrenta protestos em massa de sindicatos agrários e organizações camponesas e indígenas, setores ligados a Castillo, que exigem a renúncia dela.

Um plano do novo governo para antecipar as eleições de 2026 para 2024 não enfraqueceu as manifestações, que deixaram cinco civis mortos nos últimos dois dias.

Os manifestantes exigem a "liberdade imediata" de Castillo, bem como o fechamento do Congresso.

jss/dga/ic/lb

Tags