Manifestantes tomam aeroporto em Arequipa, segunda maior cidade do Peru

Com pedras, paus e pneus em chamas, centenas de manifestantes bloqueiam a pista do aeroporto de Arequipa, segunda maior cidade do Peru, para exigir a renúncia da nova presidente Dina Boluarte e eleições presidenciais e legislativas antecipadas.

"A pista do aeroporto foi bloqueada com pedras, paus e pneus", disse um fotógrafo da AFP no local.

A iluminação da pista foi destruída, e o aeroporto, fechado.

A polícia enfrenta os manifestantes com gás lacrimogêneo.

