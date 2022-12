Lula chora ao ser diplomado presidente pela terceira vez

Com lágrimas nos olhos e voz embargada, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta segunda-feira (12), o diploma de presidente eleito do Brasil, definindo sua vitória como um triunfo da democracia ao final do mandato de Jair Bolsonaro.

"Muito mais que a diplomação de um presidente, esta é a celebração da verdadeira democracia", declarou o líder de esquerda, de 77 anos, que já governou o país entre 2003 e 2010, e iniciará seu terceiro mandato em 1º de janeiro de 2023.

Lula foi diplomado junto com seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, em uma cerimônia na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, que contou com a participação de ex-presidentes como Dilma Rousseff (2011-2016).

"Poucas vezes na história recente deste país a democracia esteve tão ameaçada (...), poucas vezes na nossa história a vontade popular foi tão colocada à prova e teve que vencer tantos obstáculos para enfim ser ouvida", afirmou.

O presidente eleito precisou interromper seu discurso por não conseguir conter o choro, ao lembrar de sua primeira cerimônia de diplomação em 2002 e a "ousadia do povo brasileiro" de eleger um ex-operário metalúrgico sem diploma universitário.

Com esse diploma, o TSE certificou simbolicamente que Lula foi eleito em um processo limpo no segundo turno das eleições, em outubro, quando venceu Bolsonaro por uma estreita margem (50,9% dos votos contra 40,1%).

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse, por sua vez, que a "justiça eleitoral soube garantir a estabilidade democrática, o integral respeito ao Estado de direito, combatendo os intensos e criminosos ataques aos três pilares do Estado constitucional".

A diplomação encerra um processo eleitoral marcado por uma campanha polarizada. Mesmo após sua derrota nas urnas, apoiadores de Bolsonaro seguem contestando o resultado do pleito.

Na sexta-feira, o líder da extrema direita rompeu 40 dias de silêncio, afirmando que a derrota "dói na alma".

