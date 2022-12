Homem armado invade reunião de condomínio e deixa três mortos em Roma

Três mulheres foram mortas no último domingo, 11, durante uma reunião de condomínio em Roma, na Itália. O autor do crime é identificado como Claudio Campiti, 57. Ele foi preso e levado para prestar depoimento. Outras três pessoas ficaram feridas e estão internadas em estado grave. Campiti invadiu o espaço onde acontecia a reunião, sacou da sua pistola e disparou contra as vítimas.

O primeiro disparo foi contra a diretora do consórcio de condomínios. Depois, ele atingiu outras duas pessoas antes da arma emperrar e os demais participantes conseguirem abrir a porta e fugir. A arma usada pelo homem foi obtida em um clube de tiro. O suspeito retirou o armamento, mas não devolveu.



O prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, lamentou as mortes. "O episódio de violência que abala nossa cidade é gravíssimo. Três vidas perdidas e gravemente feridas em um tiroteio durante uma reunião de condomínio. Estou em contato com as autoridades locais e amanhã participarei do Comitê de Ordem e Segurança. Minha solidariedade às famílias", comentou em sua conta oficial do Twitter.

As informações são da imprensa italiana e do jornal O GLOBO. Uma fonte ouvida na Itália contou que o homem entrou na sala de reunião e gritou que iria matar todos no local: “Ele entrou na sala, fechou a porta, gritou 'vou matar todos vocês' e começou a atirar”, disse uma fonte ouvida pela imprensa italiana.

A reunião de condomínio tratava da gestão de um consórcio imobiliário no bairro Nuovo Salario, na capital italiana. A disputa teria surgido de antigos conflitos entre os condôminos. Campiti também tinha um blog no qual falava sobre sua relação conflituosa com os vizinhos e com a estrutura do local.

“O homem era conhecido de todos, era membro do consórcio e no passado já havia feito ameaças verbais a todos nós. Me salvei porque me coloquei debaixo da mesa e consegui rastejar para fora da sala”, contou a testemunha.

