G7 criará 'plataforma' para coordenar ajuda à Ucrânia

Os líderes do G7 chegaram a um acordo em uma reunião virtual, nesta segunda-feira (12), sobre a criação de uma "plataforma" para coordenar a ajuda financeira para a Ucrânia - anunciou o chanceler alemão, Olaf Scholz.

"O objetivo é construir rapidamente esta plataforma, com a participação da Ucrânia, das instituições financeiras internacionais e de outros parceiros", afirmou Scholz, em entrevista coletiva em Berlim, que comparou a reconstrução da Ucrânia com o Plano Marshall, lançado pelos Estados Unidos para ajudar a Europa no pós-Segunda Guerra Mundial.

Hoje, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu aos países do G7 que entreguem mais armas e equipamentos militares para Kiev, de modo a enfrentar a invasão russa.

"A Ucrânia precisa de tanques modernos (...) artilharia, canhões e obuses", além de mísseis de longo alcance, descreveu Zelensky, acrescentando que o país precisa de cerca de 2 bilhões de metros cúbicos adicionais de gás para o inverno, segundo declarações divulgadas pela Presidência ucraniana.

O G7 é composto por Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Reino Unido, Japão e Itália.

Nesta terça-feira, acontece em Paris uma conferência sobre como articular a ajuda à Ucrânia dos fundos de emergência para a reconstrução de longo prazo do país.

Zelensky conversou no domingo com seu homólogo americano, Joe Biden, e seu colega francês, Emmanuel Macron, para preparar a reunião do G7 e a conferência de Paris.

Conforme a Presidência francesa, chefes de Estado, chefes de governo e ministros de 47 países, assim como o secretário-geral da ONU, António Guterres, participarão do encontro de amanhã.

