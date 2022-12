Federação Internacional de Natação (Fina) muda de nome para World Aquatics

A Federação Internacional de Natação (Fina) decidiu nesta segunda-feira, por votação em um congresso extraordinário em Melbourne (Austrália), passar a se chamar "World Aquatics" depois de 114 anos, argumentando que a maioria das pessoas desconhece o que significava o nome.

Segundo a federação, a mudança tem como objetivo simbolizar a inclusão de todas as modalidades aquáticas e não só a natação.

"Hoje em dia, os nadadores são uma parte importante da nossa família Fina. Precisamos de um nome que reflita toda a família Fina", disse depois do congresso o presidente da organização, Husain Al-Musallam.

"Mais de 70% dos atletas consultados disseram que queriam que mudássemos o nome da Fina. Muitos deles nem sabiam o que significavam as letras da Fina", explicou o dirigente.

A nova identidade visual da World Aquatics será revelada nos primeiros eventos de 2023, com a missão de fazer da natação "um estilo de vida, para incluir o desenvolvimento sustentável a defesa do meio ambiente e do bem-estar", acrescentou Al-Musallam.

Os diretores da Fina também votaram a favor da criação de uma unidade de integridade aquática independente que entrará em funcionamento no dia 1 de janeiro.

Também será aumentada a representação das mulheres na organização - principalmente em seu comitê -, para 38%.

"Este é um passo importante e significativo. Com certeza, ainda há trabalho a fazer. Nosso objetivo deve ser uma divisão 50-50", declarou Al-Musallam. "A votação de hoje nos aproxima deste objetivo", concluiu.

