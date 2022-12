Explosão e tiros perto de um hotel em Cabul

Uma potente explosão e tiros foram ouvidos nesta segunda-feira (12) em Cabul, capital do Afeganistão, perto de um hotel frequentado por visitantes chineses, segundo testemunhas.

"Foi uma explosão muito forte e depois houve muitos tiros", disse uma testemunha à AFP. A imprensa local também divulgou informações semelhantes.

Até o momento, os comandantes da segurança não comentaram a explosão, que ocorreu no bairro Shahr-e-naw, uma das principais áreas comerciais da capital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde o retorno dos talibãs ao poder, um grande número de empresários chineses viajou ao Afeganistão.

A China é um dos poucos países que manteve sua embaixada aberta, embora não tenha reconhecido oficialmente o governo.

Os talibãs, que tomaram o poder em agosto de 2021, dizem que a segurança no país melhorou desde então, mas ainda há muitos ataques com bomba, a maioria reivindicada pelo braço local do grupo Estado Islâmico (EI-K).

bur-fox/est/ib/es/jvb/aa

Tags