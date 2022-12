EUA promete destinar US$ 55 bilhões à África em três anos

Os Estados Unidos "destinarão 55 bilhões de dólares à África durante três anos", informou nesta segunda-feira (12) a Casa Branca, antes de uma cúpula do presidente Joe Biden com vários líderes do continente em Washington.

O assessor de Segurança Nacional da presidência, Jake Sullivan, disse que esses fundos serão alocados em especial para a saúde e as mudanças climáticas, sem detalhar sua origem nem destinatários.

Haverá "uma mobilização real de recursos sobre objetivos concretos", declarou, indicando que os detalhes seriam divulgados nos próximos dias.

"Se comparar o que os Estados Unidos prometem para os próximos três anos com o que outros países prometem, creio que a comparação será muito favorável a nós", acrescentou Sullivan.

Ele garantiu que esses recursos e em geral o compromisso americano não serão associados à posição dos países africanos sobre a guerra na Ucrânia, já que vários deles se recusam a condenar abertamente a Rússia.

A cúpula de três dias em Washington tem como meta relançar as relações dos EUA com a África, suspensas pelo ex-presidente Donald Trump, em um momento em Rússia e China começam a influenciar o continente.

