EUA: com mau tempo, Aeroporto de Orlando pede que aéreas levem combustível extra

Companhias aéreas que viajam em direção ao Aeroporto Internacional de Orlando, na Flórida, EUA, estão tendo que levar combustível extra depois que o mau tempo impediu que chegasse combustível ao local e dificultou o reabastecimento das aeronaves. Apesar do transtorno, a situação parece estar melhorando neste domingo (11) e o aeroporto disse que navios que transportam combustíveis já conseguiram repor parte do estoque, com a melhora do tempo.

Avisos de escassez de combustível para o aeroporto da Flórida começaram a surgir na semana passada, quando tempestades ao longo da Costa do Golfo atrasaram o trabalho de navios que transportavam reservas adicionais de combustível com destino ao aeroporto. A Administração Federal de Aviação publicou, na sexta-feira, 9, um aviso sinalizando o problema.

O consórcio que supervisiona o abastecimento de combustível do aeroporto pediu a todas as companhias aéreas que chegam a Orlando que tenham combustível adicional para minimizar a quantidade que precisam levar nos voos de volta. As companhias aéreas disseram que não houve grandes interrupções.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para retomar o abastecimento, o combustível está sendo transportado de caminhão para Orlando, informou o aeroporto neste domingo. "O abastecimento de combustível está sendo monitorado e os planos de contingência das companhias aéreas estão em vigor para diminuir qualquer impacto nas operações", disse. Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags