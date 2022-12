ELN e governo da Colômbia encerram rodada de negociação sem cessar-fogo

O governo da Colômbia e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) encerraram, nesta segunda-feira (12), em Caracas, na Venezuela, a primeira rodada de negociações de paz, com anúncios de libertação de reféns e ações humanitárias, mas sem um cessar-fogo.

Em um comunicado conjunto, as duas partes informaram que "encerram de forma exitosa o primeiro ciclo dos diálogos de paz", e enumeraram os primeiros acordos, que começam com a definição da agenda abandonada em 2018, quando foi paralisada a negociação, que agora seguirá no México.

