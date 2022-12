Democracia da UE 'sob ataque' por escândalo no Parlamento Europeu

A presidente do Parlamento Europeu, a maltesa Roberta Metsola, advertiu nesta segunda-feira (12) que as graves denúncias de subornos por parte de um país de fora do bloco para exercer influência representam um ataque à democracia, em uma dura reação ao espetacular escândalo envolvendo a vice-presidente do Legislativo.

"Que ninguém se engane: o Parlamento Europeu está sob ataque. A democracia europeia está sob ataque. Nossas sociedades democráticas, livres e abertas estão sob ataque", frisou Metsola, em sua primeira declaração sobre o caso.

Visivelmente abatida, a líder maltesa confirmou ter acompanhado, pessoalmente, uma das apreensões realizadas em Bruxelas, e prometeu uma "investigação interna" para analisar o ocorrido.

"Não haverá impunidade", garantiu Metsola, que também prometeu que "nada será varrido para debaixo do tapete".

"Não é exagero dizer que estes foram os dias mais longos da minha carreira profissional. Devo escolher minhas palavras, cuidadosamente, para não pôr as investigações em risco, ou minar, de alguma forma, a presunção de inocência", disse ela.

A titular do Parlamento Europeu evitou identificar o país responsável pelo pagamento das propinas, mas mencionou que "atores malignos, ligados a países terceiros autocráticos, teriam transformado ONGs, sindicatos, indivíduos, assistentes e eurodeputados em uma arma".

Líderes de blocos partidários também expressaram preocupação com o ocorrido.

Para o líder da bancada liberal, Stéphane Séjourné, os parlamentares não podem permitir que "a Europa seja manchada", enquanto Manon Aubry, líder do bloco da esquerda, ressaltou que "nossa democracia não está à venda".

O escândalo, de enormes proporções, explodiu na esteira das operações de buscas feitas em Bruxelas e da detenção de quatro pessoas, incluindo a eurodeputada socialdemocrata grega Eva Kaili, vice-presidente do Parlamento Europeu, por corrupção e lavagem de dinheiro.

A denúncia trata do pagamento de enormes subornos por parte de um "Estado do Golfo" para influenciar votos e cargos no Parlamento.

"Pretendia anunciar a abertura do mandato de negociação para isenção de visto com Catar e Kuwait. À luz das investigações, este relatório deve ser devolvido à comissão", declarou Metsola nesta segunda.

Enquanto isso, em Bruxelas, a Promotoria anticorrupção fez uma operação de busca em um escritório do Parlamento Europeu para coletar dados dos computadores de dez funcionários dessa Legislatura.

A Promotoria detalhou que, em cerca de 20 buscas, foi encontrado quase um milhão de euros em dinheiro vivo.

Foram apreendidos 600 mil euros (cerca de US$ 630 mil) em espécie na residência de um dos suspeitos, "várias centenas de milhares de euros" em uma mala em um hotel de luxo em Bruxelas, e 150 mil euros no apartamento de uma pessoa "membro do Parlamento Europeu".

Em Estrasburgo, imperava nesta segunda-feira um clima de verdadeiro choque com o escândalo, motivo pelo qual foi convocada uma reunião urgente dos presidentes dos blocos partidários no Parlamento Europeu, para discutir os detalhes, o alcance e o impacto do caso.

Também nesta segunda, a presidente da Comissão Europeia (braço executivo da União Europeia), Ursula von der Leyen, disse que as denúncias eram "extremadamente preocupantes".

"É uma questão de confiança nas pessoas que estão no coração das nossas instituições e esta confiança pressupõe altos níveis de independência e integridade", afirmou.

Em meio ao escândalo, o governo do Catar nega qualquer relação com o caso.

"Qualquer acusação de má conduta por parte do Estado do Catar é uma desinformação grave", disse no sábado um funcionário do governo catari.

Kaili, uma ex-apresentadora de televisão, foi expulsa na sexta-feira do Partido Socialista Grego (Pasok-Kinal), no qual já era uma figura controversa, e seus bens foram congelados pela autoridade grega contra a lavagem de dinheiro.

Na noite de sábado, Metsola anunciou que tinha afastado Kaili de todas as suas funções como vice-presidente, entre elas a de representar a presidente do poder Legislativo na região do Oriente Médio.

Neste papel, ela viajou ao Catar em novembro, quando elogiou, em uma cerimônia, as reformas que o emirado estava realizando na área do direito trabalhista.

A organização da Copa do Mundo de futebol testemunha a "transformação histórica de um país, cujas reformas inspiraram o mundo árabe", disse Kaili no Parlamento, em 21 de novembro.

