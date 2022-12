Delegação dos EUA vai à China para melhorar relações e falar de Taiwan

Os membros de uma delegação americana de alto nível discutiram com seus homólogos chineses maneiras de melhorar as relações bilaterais, assim como a "delicada" questão de Taiwan - disse Pequim nesta segunda-feira (12).

O encontro também teve como objetivo preparar a visita do secretário de Estado americano, Antony Blinken, ao gigante asiático, prevista para o início de 2023.

Esta é a primeira visita oficial desde o compromisso de novembro na cúpula do G20, em Bali, do presidente chinês, Xi Jinping, e do americano Joe Biden para melhorar as relações bilaterais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A delegação incluiu o secretário de Estado adjunto para o Leste Asiático e o Pacífico, Daniel Kritenbrink, e a principal diretora do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca para China e Taiwan, Laura Rosenberger.

As conversas entre as autoridades americanas e o vice-ministro chinês das Relações Exteriores, Xie Feng, foram no domingo e nesta segunda-feira (11 e 12) na cidade de Langfang (norte), nos arredores de Pequim, segundo a diplomacia chinesa.

"Os dois lados tiveram conversas profundas sobre a aplicação do consenso alcançado entre os dois presidentes durante a cúpula de Bali", declarou o porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Wang Wenbin, à imprensa.

As relações entre Pequim e Washington esfriaram nos últimos anos, devido a divergências sobre o desequilíbrio comercial, a questão uigure, ou a rivalidade no setor de alta tecnologia.

ehl-tjx/pc/mb/tt

Tags