Comunicado do Business Wire :HCLTech

A HCL Technologies (HCLTech), uma empresa líder mundial em tecnologia, anunciou a ampliação do contrato plurianual com a Mondelez International para melhorar a segurança cibernética e transformar os serviços de local de trabalho digital do conglomerado multinacional estadunidense de alimentos.

Para oferecer suporte a seu modelo de local de trabalho híbrido, a Mondelez International implementou a plataforma BigFix - a melhor avaliada da HCLTech. O objetivo é automatizar a descoberta e correção de possíveis vulnerabilidades, garantindo que todos os endpoints, incluindo servidores, dispositivos móveis e laptops, estejam continuamente protegidos e em conformidade.

A HCLTech aproveitará seus recursos de automação e inteligência artificial (IA) para permitir que a Mondelez International forneça uma experiência de usuário intuitiva e personalizada sob demanda e resolução acelerada de problemas para seus mais de 110 mil funcionários em 79 países. Além disso, a HCLTech criará um "Digital Experience Office" (ou escritório de experiência digital) para apoiar a melhoria contínua e a automação da experiência das equipes de trabalho na Mondelez International.

"O mundo laboral está em constante mudança, por isso é vital oferecer uma ótima experiência aos funcionários", disse Punit Jain, diretor de Tecnologia na AMEA e chefe global de Local de Trabalho Digital da Mondelez International. "Ter uma equipe produtiva e feliz significa continuar encantando nossos clientes. Portanto, devemos manter e gerenciar proativamente nosso ambiente de trabalho digital. Trabalhar com a HCLTech nos permitirá aproveitar o verdadeiro poder da automação inteligente para impulsionar o crescimento e melhorar a experiência dos funcionários."

"É um orgulho poder expandir nossa parceria com a Mondelez International", comentou Sandeep Saxena, vice-presidente executivo e chefe de Indústrias Diversificadas da HCLTech na Europa. "Trata-se de um grande endosso da IP exclusiva e da inovação de ponta que a HCLTech construiu nos últimos anos. Ao usar nosso portfólio de IA de última geração e soluções cognitivas, a Mondelez International poderá oferecer uma experiência de força de trabalho adaptável e resiliente a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo."

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa internacional de tecnologia que abriga mais de 219 mil pessoas em 54 países e oferece recursos com liderança no setor centrados na área digital, engenharia e nuvem a partir de um amplo portfólio de serviços e produtos de tecnologia. Trabalhamos com clientes em todos os principais campos, fornecendo soluções industriais para serviços financeiros, manufatura, ciências da vida e saúde, tecnologia e serviços, telecomunicações e mídia, varejo e bens de consumo rápido, além de serviços públicos. As receitas consolidadas em 12 meses, encerrado em setembro de 2022, totalizaram US$ 12,1 bilhões. Para saber como podemos impulsionar o seu progresso, acesse hcltech.com.

