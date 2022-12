Comunicado do Business Wire :Dubai Electricity and Water Authority PJSC

Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai PJSC (ISIN: AED001801011) (símbolo: DEWA), o prestador exclusivo de serviços de eletricidade e água do Emirado de Dubai, cotado no mercado financeiro de Dubai (DFM), realizou sua 2a assembleia geral para 2022. Os acionistas da DEWA aprovaram o pagamento de um dividendo especial único de AED 2,03 bilhões com data recorde de 22 de dezembro de 2022.

Dubai Electricity and Water Authority PJSC shareholders approve one-time payment of AED 2.03 billion in special dividend to shareholders (Photo: AETOSWire)

O encontro, presidido por Sua Eminência Matar Humaid Al Tayer, Presidente do Conselho Administrativo da DEWA, contou com a presença de Sua Eminência Saeed Mohammed Al Tayer, MD e diretor executivo da DEWA, e membros do Conselho Administrativo da DEWA, bem como 89,43% dos acionistas.

Rendimento Atraente de Dividendos

Para os acionistas que investem em ações da DEWA antes da data de registro de dividendos de 22 de dezembro de 2022 (com uma última data de direito de 20 de dezembro de 2022), o próximo rendimento de dividendos de 12 meses é de 6,64%, a um preço de ação IPO de AED 2,48 por ação.

"Orientados pela visão e diretrizes da liderança sábia, continuamos fazendo grandes progressos no avanço de nossa estratégia com foco em proporcionar crescimento sustentável, nos mantendo na vanguarda da excelência operacional inteligente e inovadora, ao otimizar retornos a todas as nossas partes interessadas, minimizar nosso pegada ambiental, garantir a consistência dos retornos, a durabilidade do crescimento e agregar nosso valor de crescimento ao longo do tempo. Isto forma a base de nossa principal proposta de valor a nossos acionistas. Nosso lucro líquido nos primeiros 9 meses de 2022 é 21% maior do que no mesmo período do ano passado. Em uma base autônoma, este lucro líquido de 9 meses está quase no mesmo nível do lucro líquido de todo o ano de 2021. Aumentamos o pagamento de dividendos aos acionistas para o ano de 2022 de AED 6,2 bilhões a AED 8,23 bilhões. A um preço de subscrição IPO de 2,48 AED por ação, o rendimento de dividendos da DEWA em 2022 é de 6,64%. Este rendimento de dividendos é mais atraente do que a maioria das empresas cotadas na ADX, DFM e Tadawul, bem como outras empresas internacionais de serviços públicos", disse Sua Eminência Saeed Mohammed Al Tayer, MD e diretor executivo da DEWA

Mais informação no site da DEWA: https://www.dewa.gov.ae/en/investor-relations e no site da DFM: https://www.dfm.ae/en/issuers/listed-securities/securities/company-profile-page?id=DEWA

Khuloud Al Ali Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai 00971563974965 Media@dewa.gov.ae

