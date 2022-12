Carrinhos, o brinquedo que agrada a crianças e adultos

Divertidos, imortais e baratos, os carrinhos de brinquedo continuam sendo imprescindíveis para muitas crianças, embora tenham evoluído ao longo do tempo, e alguns modelos sejam pensados para um público adulto.

Na casa de Nil e Sun, de 3 e 5 anos, em Paris, há carrinhos até no banheiro, onde eles limpam as rodas com uma escova de dentes. Antes, seu preferido era o da polícia, mas acabou sendo substituído pelo caminhão de lixo, o ônibus, um trem de alta velocidade e um guincho, conta sua mãe, Yulia Amosova.

"Como muitos outros brinquedos, os carros reproduzem o que os adultos gostam, o que eles usam", explica Doris Bergen, professora de Psicologia da Universidade de Miami.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eles podem proporcionar o mesmo prazer de dirigir um carro. Para as crianças, dão a impressão de serem poderosas e que fazem coisas importantes", acrescentou.

Nil e Sun concordam.

"Do que eles mais gostam de brincar é (...) engarrafamentos e apitar o mais alto possível", relata a mãe.

"Começamos comprando [alguns carros], depois chegaram os presentes e os carros dos primos, do pai, e um caminhão que trouxeram da rua. Mas paramos, não temos mais espaço", acrescenta.

"O veículo do dia a dia é o que cabe no seu bolso", afirma o porta-voz da rede francesa de brinquedos JouéClub, Franck Mathais.

"São compras por impulso. Você vai à loja, o menino, ou a menina, pede alguma coisa e você tende a [comprar] esse presentinho [por alguns euros] sem discutir", acrescenta.

Mas, com a proximidade do Natal, nas lojas da rede francesa o que mais se destaca são as garagens de brinquedos e os carros de controle remoto.

Os carros são um "pilar do mercado de brinquedos", diz Frédérique Tutt, analista da consultoria NPD.

O mercado de veículos representou 3,7 bilhões de euros (US$ 3,9 bilhões) em 2021 nos 12 grandes países estudados pela consultoria (fora da Ásia).

Ao lado dos Mercedes e Porsches, os carros inspirados nos filmes "Carros", da Pixar, ou no jogo "Mario Kart", da Nintendo, estão entre os mais populares.

Na Mattel, líder mundial com as marcas Matchbox (realistas) e Hot Wheels (caracterizados como de competição), a categoria de veículos registrou um faturamento recorde de mais de US$ 1,2 bilhão em vendas em 2021. Trata-se de um aumento de 13% em relação ao ano anterior.

No início de dezembro, a Hot Wheels anunciou que vai expandir sua maior fábrica, localizada na Malásia, que atualmente produz nove milhões de veículos por semana. Em breve, terá uma equipe de 4.300 funcionários.

"Há uma aceleração pós-covid", observa Mathieu Humbert, gerente de produto da Majorette, propriedade da gigante alemã de brinquedos Simba Dickie.

Os carros, fabricados na Tailândia, são feitos, principalmente, de uma liga metálica chamada "zamak", bastante sólida e resistente.

Também existe uma ampla gama de brinquedos de madeira, lembra Frédérique Tutt, acrescentando que os fabricantes farão, provavelmente, mais esforços na área de plásticos, como a Lego, que quer desenvolver biomateriais e deixar de usar plástico até 2030.

"O mercado realmente evoluiu", afirma a diretora de marketing da Majorette, Eve Wasserman.

"Os jovens adultos de até 35 anos não têm vergonha nenhuma de comprar brinquedos", como fazem os colecionadores.

A Majorette propõe cada vez mais veículos pensados para adultos, como o Volkswagen Golf I e a Kombi, ou um Citroën 2CV.

E a Hot Wheels lançou NFTs (tokens não fungíveis, que associam um certificado de autenticidade a um objeto digital) de seus veículos. Os mais raros já estão sendo negociados por mais de US$ 1 milhão na revenda.

tsz/ico/dch/jvb/zm/tt

Tags