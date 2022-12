Biofarmacêutica Amgen conclui acordo de compra da Horizon Therapeutics

A biofarmacêutica americana Amgen anunciou, nesta segunda-feira (12), que chegou a um acordo para comprar a Horizon Therapeutics, laboratório especializado em medicamentos para doenças raras e autoimunes, por 27,8 bilhões de dólares, a maior aquisição do ano no setor da saúde.

A Amgen, com sede na Califórnia, disse que pagará US$ 116,50 por ação pela Horizon Therapeutics, um aumento de 20% em relação ao preço de fechamento em Wall Street na sexta-feira.

A Amgen explicou que financiará a compra com um empréstimo bancário de US$ 28,5 bilhões.

O negócio está sujeito à aprovação dos reguladores dos Estados Unidos e, se tudo correr bem, deve ser concluído no primeiro semestre de 2023, segundo a Amgen.

Fundada em 2005, a Horizon Therapeutics desenvolve e comercializa medicamentos para doenças raras, autoimunes e inflamatórias.

As ações da Horizon Therapeutics, com sede na Irlanda, mas negociadas no índice americano Nasdaq, subiram 15% nas negociações eletrônicas antes da abertura de Wall Street nesta segunda.

As ações da Amgen caíram 2,6%.

Em resposta a um artigo do The Wall Street Journal, a Horizon Therapeutics disse no mês passado que estava em negociações preliminares com a Amgen, mas também com a Johnson & Johnson e a empresa francesa Sanofi.

A aquisição da Horizon "é consistente com nossa estratégia de gerar crescimento de longo prazo ao fornecer medicamentos inovadores que atendem às necessidades de pacientes com doenças graves", declarou Robert Bradway, CEO da Amgen.

