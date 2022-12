Amigos no PSG, Mbappé e Hakimi ficam frente a frente nas semifinais da Copa

Amigos no Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé e Achraf Hakimi já se encontraram no Catar e agora vão ficar frente a frente em campo na próxima quarta-feira (14), no duelo entre França e Marrocos pelas semifinais da Copa do Mundo, no estádio Al-Bayt, em Al-Khor.

Como uma "brincadeira" pública, os dois jogadores foram vistos juntos no Instagram durante o torneio e trocaram mensagens no Twitter. "See you soon my Friend" (Nos vemos em breve, meu amigo"), disse o marroquino, mensagem que Mbappé respondeu com três emojis de coração.

Assim como os jovens desta época, os dois também se comunicam pelas redes sociais. Por exemplo, o atacante francês parabenizou o Marrocos por sua classificação contra a Espanha nas oitavas com um emoji de pinguim, atrás do nome de Hakimi, que comemorou a vitória sobre os espanhóis com uma dança imitando o animal, que Mbappé também faz no PSG.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Somos dois jovens de 23 anos que dividem os mesmos gostos. Falamos de música, de videogame, vamos ao restaurante", explica o lateral marroquino ao jornal Le Parisien.

A diferença de idade entre os dois é de penas um mês e meio. Mbappé é de 20 de dezembro de 1998 e Hakimi nasceu no dia 4 de novembro do mesmo ano.

Frequentemente juntos no Instagram, ambos fizeram uma selfie em Madri no dia 9 de maio, quando alguns veículos de imprensa espanhóis fotografaram os dois em um restaurante da cidade, enquanto Mbappé ainda decidia sobre se ficaria no PSG ou iria para o Real Madrid, clube de formação de Hakimi. Estas imagens alimentaram os rumores sobre o mercado de transferências.

Os dois amigos já se encontraram em Doha. Durante um dia de folga no Mundial, Mbappé visitou Hakimi no hotel da seleção do Marrocos e posou para uma foto ao lado de seu companheiro de clube

Na quarta-feira, os dois estarão frente a frente pela esquerda ou direita, dependendo do ponto de vista de cada um, em uma semifinal de Copa do Mundo, fase que o Marrocos chega pela primeira vez em sua história.

Mbappé previu isso? Em um vídeo transmitido pela PSG TV durante a concentração de pré-temporada em Doha, o francês cogitava um duelo entre França e Marrocos nas semifinais.

"Terei que destruir meu amigo", afirmou em inglês o atacante francês, com um grande sorriso.

"Vou te pegar", respondeu o marroquino, também sorrindo.

Mbappé ri e acrescenta: "É de partir o coração, mas já sabem, futebol é futebol. Tenho que matá-lo".

Mas a relação entre os dois não é sempre um mar de rosas. Em um jogo do Campeonato Francês, a plataforma Prime Video mostrou uma sequência no corredor do estádio em que Mbappé reclama do companheiro, que perdeu a oportunidade de fazer um passe: "Eu juro, olha o vídeo!". "Sim, é isso. Sinto muito", responde Hakimi. "Não adianta, tem que me dar passes", retruca o atacante.

Só que na maior parte do tempo dois dois se defendem mutuamente. Hakimi desejou publicamente que 'Kyky' permanecesse no PSG na última janela de transferências, e Mbappé apoiou em entrevista coletiva seu amigo, menos brilhante no clube do que por sua seleção.

Hakimi "deve manter esta exigência. Eu o conheço mais intimamente, voltou este ano com outras intenções, uma exigência diária. Ele teve momentos mais difíceis na temporada passada, mas foi uma temporada de adaptação", explicou Mbappé.

No entanto, desta vez, durante 90 ou 120 minutos, os dois amigos vai se atacar ao invés de se defender.

eba/ama/ep/smr/rsc/psr/cb

Tags