Adolescente palestina morre durante operação israelense na Cisjordânia

Uma adolescente palestina morreu no domingo à noite em uma operação do exército israelense em Jenin, uma área da Cisjordânia ocupada que está no centro da violência nos últimos meses, informou o ministério palestino da Saúde.

Jana Zakarna, de 16 anos, foi atingida por um tiro na cabeça nos confrontos registrados durante a operação, segundo o ministério.

A adolescente estava no telhado de sua casa no bairro em que aconteceu a operação do exército israelense e foi encontrada morta após a saída das tropas do Estado hebreu, informou a agência oficial de notícias palestina Wafa.

Três palestinos ficaram feridos na incursão, informou o Crescente Vermelho palestino.

O exército israelense afirmou que o "incidente está sendo examinado".

