Velhos conhecidos, França e Marrocos fazem duelo duelo inédito na Copa

O jogo entre França e Marrocos da próxima quarta-feira (14), pelas semifinais da Copa do Mundo, será o primeiro entre os dois países em uma grande competição, já que ambas as seleções tiveram muito poucas oportunidades de se enfrentar.

Até agora, só houve cinco duelos entre os 'Bleus' e os 'Leões do Atlas', nenhum deles em uma competição oficial, com retrospecto favorável aos franceses: três vitórias, um empate e uma vitória marroquina nos pênaltis.

O primeiro confronto aconteceu no dia 5 de fevereiro de 1988, no estádio Louis-II de Mônaco, que tinha sido escolhido para receber a final do 'Torneio da França', um evento amistoso. Os franceses, dirigidos por Henri Michel, que não tinham se classificado para a Eurocopa daquele ano, venceram por 2 a 1 graças a um gol de Yannick Stopyra.

No último jogo, em 16 de novembro de 2007, em Saint-Denis, Henri Michel continuava no banco, mas dessa vez pelo lado do Marrocos. Em um Stade de France abarrotado, o jogo terminou empatado em 2 a 2. O então técnico da França, Raymond Domenech, aproveitou o amistoso para ver em ação jogadores jovens como Karim Benzema e Samir Nasri.

No ano 2000, os 'Bleus' viajaram a Casablanca para disputar o torneio Hassan-II: ganharam o troféu naquela ocasião (5 a 1) e, dois anos antes, perderam nos pênaltis (6-5, após empate em 2 a 2).

O outro amistoso aconteceu em janeiro de 1999, em Marselha, e o francês Youri Djorkaeff marcou o único gol do jogo.

Depois de perder para Tunísia na fase de grupos, os 'Bleus' enfrentam agora outra seleção do norte da África e vários jogadores nascidos na França, como o capitão Romain Saïss e o ponta Sofiane Boufal, que inclusive joga no Angers.

Uma das estrelas do Marrocos, Achraf Hakimi, joga no Paris Saint-Germain desde 2021. É o melhor amigo no clube de Kylian Mbappé, que no domingo o visitou em Doha no seu dia de folga.

Além de Boufal, outro jogador do Angers que está na seleção marroquina é o meio-campista Azzedine Ounahi, de 22 anos, uma das revelações do torneio.

O zagueiro Achraf Dari joga no Brest, enquanto Zakaria Aboukhlal é jogador do Toulouse. Nayef Aguerd, pilar da defesa do Marrocos que se machucou contra a Espanha, atuou no futebol francês por Dijon e Rennes, antes de se transferir para o West Ham da Inglaterra nesta temporada.

O técnico Walid Regragui, de 47 anos, nasceu na região parisiense de Corbeil-Essonnes e desenvolveu quase toda sua carreira como jogador na França, passando por Toulouse, Ajaccio e Grenoble.

Apoiada no Catar por um mar de torcedores, a seleção marroquina é a grande surpresa do Mundial. Com o retorno de Hakim Ziyech, o Marrocos multiplicou suas façanhas, eliminando Espanha e Portugal.

O primeiro representante africano a chegar às semifinais da Copa do Mundo se apoia em uma defesa sólida, apesar dos problemas físicos (Aguerd e Noussair Mazraoui não jogaram as quartas de final por lesão), e em um goleiro em estado de graça, Yassine Bounou.

Os comandados de Regragui só sofreram um gol nesta Copa, contra o Canadá na fase de grupos (vitória por 2 a 1), marcado por Aguerd contra a própria meta.

Antes, os marroquinos tinham derrotado a Bélgica (2 a 0) e empatado com a Croácia (0 a 0) para terminar na liderança do Grupo F.

