Presidente da Conmebol elogia seleção argentina: "muito compacta e poderosa"

O presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Domínguez, comemorou a presença da Argentina entre as quatro primeiras colocadas da Copa do Mundo do Catar-2022 e elogiou a equipe comandada pelo técnico Lionel Scaloni.

"Ela vem de ser campeã da Copa América (em 2021). Ela vem de muitos jogos e de ter se firmado com um treinador completamente novo", disse Domínguez em declaração à imprensa após um evento em homenagem a Pelé no centro de Doha.

"Vejo uma Argentina muito compacta e muito poderosa, que tem todas as condições de lutar pela Copa do Mundo. É candidata", afirmou.

A Argentina venceu a Holanda na sexta-feira nos pênaltis nas quartas de final e na terça-feira buscará uma vaga na final no duelo contra a Croácia, que eliminou o Brasil na sexta-feira, a outra seleção sul-americana que ainda estava na disputa na competição.

Equador e Uruguai haviam sido eliminados na fase de grupos.

"A América do Sul tem só quatro seleções em uma Copa do Mundo. Ter uma no meio de quatro na fase semifinal é um grande mérito, só atribuída à seleção argentina e vemos uma Argentina muito consolidada, muito forte", afirmou.

"Como sul-americanos, nossa esperança é que a Argentina não apenas chegue à final, mas também tenha a oportunidade de erguer a taça pela terceira vez", disse o dirigente.

Domínguez lamentou a derrota do Brasil nas quartas de final para a seleção do craque Luka Modric.

"Futebol se ganha, se empata e se perde. Nenhum jogo se ganha antes de ser disputado. Dizer que fiquei surpreso? Não fiquei surpreso, mas como sul-americano queria que o Brasil continuasse porque só temos quatro países, depois da primeira fase ficamos com dois e agora ficamos com um", disse o dirigente paraguaio.

