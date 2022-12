Por Pelé, Conmebol propõe à CBF trocar estrelas por corações no escudo

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, propôs neste domingo à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a substituição de três das cinco estrelas sobre seu escudo por três corações em homenagem ao 'rei' Pelé, internado há quase duas semanas em São Paulo.

A ideia busca destacar os três títulos mundiais conquistados pelo ex-craque brasileiro e exaltar sua cidade natal, Três Corações, em Minas Gerais, explicou Domínguez em evento organizado pela Conmebol em Doha em homenagem ao ex-atacante.

Fazemos essa proposta em nome da Conmebol à CBF "para que Pelé sempre viva com a camisa do Brasil, que três estrelas sejam trocadas por três corações", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O escudo da seleção brasileira, bordado no uniforme, traz cinco estrelas, correspondentes a cada um dos títulos mundiais conquistados pela 'canarinha' (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002).

Pelé conquistou as três primeiras Copas do Mundo do Brasil, o que o torna o único jogador tricampeão mundial até hoje.

"É uma proposta um pouco inusitada, vamos ver. É um proposta bonita, acho que visualmente não fere muito. Mas tirar estrelas, botar corações... vamos ver", disse aos repórteres Fernando Sarney, vice-presidente da CBF e que esteve no evento da Conmebol.

'O rei', de 82 anos, está internado em São Paulo desde 29 de novembro para reavaliação do tratamento quimioterápico para câncer de cólon detectado no ano passado.

Poucos dias depois, o hospital informou que ele também estava sendo tratado de uma infecção pulmonar, consequência, segundo sua família, de uma infecção por covid-19 que havia sofrido algumas semanas antes.

A preocupação com sua situação aumentou depois que a imprensa noticiou que ele não estava respondendo à quimioterapia e estava recebendo "cuidados paliativos".

Mas duas de suas filhas negaram essa informação e garantiram que Pelé "não está em risco".

Da clínica, Pelé lamentou a eliminação do Brasil na sexta-feira nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar ao ser derrotada pela Croácia (1 a 1, 4 a 2 nos pênaltis) e incentivou o craque Neymar, que deixou no ar uma dúvida sobre sua continuidade com a 'Amarelinha'.

raa/psr/aam

Tags