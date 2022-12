Messi é "mais líder do que nunca" na Argentina, diz Javier Zanetti

O astro Lionel Messi é "mais líder do que nunca" na seleção da Argentina, que na próxima terça-feira (13) enfrenta a Croácia por uma vaga na final da Copa do Mundo do Catar, disse neste domingo (11) o ex-lateral argentino Javier Zanetti.

"Eu o vejo mais líder do que nunca, está demonstrando em todos os jogos", afirmou a jornalistas em Doha Zanetti, que participou de dois Mundiais pela 'Albiceleste' (1998 e 2002).

Messi, de 35 anos, vem fazendo a diferença para os argentinos no Catar, com quatro gols e duas assistências em cinco jogos.

Habitualmente comedido e tranquilo, o craque teve alguns conflitos com os adversários no jogo contra a Holanda (empate em 2 a 2 e vitória nos pênaltis por 4-3) pelas quartas de final, e questionou o treinador holandês Louis van Gaal, que o tinha criticado antes do duelo.

"Messi sempre deu grandes coisas à torcida argentina desde que começou a jogar. É o nosso capitão, nosso líder, nossa referência. Ele merece tudo o que está vivendo", acrescentou Zanetti.

O ex-lateral, de 49 anos, disse estar "emocionado" e com a "expectativa" de que sua seleção chegue à final, que será disputada no dia 18 de dezembro no estádio de Lusail.

"A Argentina tem grande personalidade, acredita no que está fazendo. É um trabalho que foi de menor a maior e hoje está a poucos dias de uma grande semifinal contra a Croácia em que pode fazer história", comentou.

No entanto, Zanetti advertiu sobre as qualidades da Croácia de Luka Modric, vice-campeã em 2018 e que eliminou o Brasil nas quartas de final.

"Não é neste Mundial, há muito tempo a Croácia vem competindo bem. Vai ser um adversário complicado", ressaltou. "Em um Mundial tudo pode acontecer. O Brasil é uma grande seleção e enfrentou uma Croácia que acreditou até o final".

Zanetti não polemizou sobre as críticas feitas por jogadores portugueses à arbitragem do argentino Facundo Tello no jogo que perderam por 1 a 0 para o Marrocos, no sábado.

O zagueiro Pepe e o meia Bruno Fernandes disseram que, supostamente, há um favorecimento para que a Argentina seja campeã.

"Nós não entramos em polêmicas. Estamos felizes por estarmos nas semifinais", afirmou.

Além disso, considerou que a França é favorita na outra chave, onde terá pela frente o Marrocos, grande surpresa da Copa do Mundo.

"Vendo o que é a França, acho que a França se lança como uma das candidatas a chegar à final", apontou.

Zanetti participou de uma homenagem da Conmebol a Pelé em Doha.

O Rei, de 82 anos, está internado em São Paulo desde 29 de novembro para reavaliação do tratamento quimioterápico para um câncer de cólon detectado no ano passado.

Poucos dias depois, o hospital informou que ele também estava sendo tratado de uma infecção pulmonar, consequência, segundo sua família, de uma infecção por covid-19 que havia sofrido algumas semanas antes.

A preocupação com sua saúde aumentou depois que a imprensa noticiou que ele não estava respondendo à quimioterapia e estava recebendo "cuidados paliativos".

Mas duas de suas filhas negaram essa informação e garantiram que Pelé "não está em risco".

"Pelé foi admiração de muitos que amamos o futebol, foi inspiração. Hoje está passando por um momento difícil em sua vida. Enviamos daqui toda a força para ele e sua família", concluiu o ex-capitão da Inter de Milão.

