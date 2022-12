GB: 4 crianças caem em lago congelado e são resgatadas com parada cardíaca

Quatro crianças foram internadas "em estado crítico" em dois hospitais do Reino Unido, após sofrerem uma parada cardíaca, neste domingo (11), quando foram retiradas de um lago congelado no oeste da Inglaterra, informaram os serviços de emergência britânicos.

Durante a tarde, depois que foram alertados, bombeiros e paramédicos tiraram os menores da água congelada em Solihull, cidade a sudeste de Birmingham.

Elas estavam brincando sobre o lago congelado quando caíram na água, explicaram testemunhas.

"As crianças foram tiradas da água e os bombeiros e motoristas de ambulância tentaram reanimá-las imediatamente", disse Richard Stanton, encarregado do serviço dos bombeiros na região, durante uma coletiva de imprensa na noite deste domingo.

"Infelizmente, tiveram uma parada cardíaca e receberam um tratamento avançado de reanimação no hospital", explicou Cameron McVittie, do serviço local de ambulâncias.

As crianças foram levadas em "estado crítico" a dois hospitais diferentes de Birmingham.

O balanço de vítimas poderia aumentar, pois quando a polícia chegou ao local dos fatos, informou que "até seis pessoas" tinham caído na água.

"Por este motivo, após termos resgatado as quatro crianças, continuamos com as buscas para comprovar se havia outras pessoas na água", disse Stanton.

Uma equipe continuará com os trabalhos de resgate durante a noite, mas "levando em conta a temperatura da água, a idade dos que caíram e o tempo que ficaram dentro, não se trata mais de uma operação de resgate", mas para eventualmente recuperar os corpos dos falecidos, admitiu.

O Reino Unido sofre desde a sexta-feira com uma severa onda de frio, com nevascas em algumas regiões e temperaturas abaixo de zero em boa parte do país.

