Cristiano Ronaldo espera que "cada um tire suas conclusões" sobre Portugal

Cristiano Ronaldo se recusou a "reagir a quente", mas espera que "cada um tire as suas conclusões" sobre a eliminação de Portugal nas quartas de final da Copa do Mundo, conforme afirmou neste domingo em uma publicação nas redes sociais.

"Agora, é esperar que o tempo seja bom conselheiro e permita que cada um tire as suas conclusões", escreveu Cristiano em sua conta no Instagram.

"Ganhar um Mundial por Portugal era o maior e mais ambicioso sonho da minha carreira (...) Lutei muito por esse sonho", mas "infelizmente, ontem o sonho acabou", lamentou o ex-jogador do Manchester United.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Portugal foi eliminado da Copa do Catar no sábado, com a derrota por 1 a 0 para o Marrocos. Depois do jogo, Cristiano Ronaldo abandonou imediatamente o campo em lágrimas e visivelmente abalado.

O atacante de 37 anos, que disputou seu quinto Mundial, não falou sobre uma aposentadoria da seleção, mas os dois últimos jogos disputados por Portugal no Catar, em que começou no banco, mostraram que uma reformulação está em curso. Os últimos dias do time português foram marcados por polêmica, principalmente quando 'CR7' não foi titular nas oitavas de final contra a Suíça. A imprensa do país informou que Cristiano Ronaldo tinha ameaçado abandonar o grupo por esse motivo.

O técnico Fernando Santos quis evitar controvérsias ao alegar que Cristiano nunca disse que queria deixar a seleção.

"Não vale a pena reagir a quente. Quero apenas que todos saibam que muito se disse, muito se escreveu, muito se especulou, mas a minha dedicação a Portugal não mudou nem por instante (...) Jamais viraria as costas aos meus companheiros e ao meu país", ressaltou o cinco vezes Bola de Ouro.

"Por agora, não há muito mais a dizer. Obrigado, Portugal. Obrigado, Catar. O sonho foi bonito enquanto durou...", concluiu Cristiano.

lf/rsc/dr/cb

Tags