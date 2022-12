Catar começa a desmantelar estádio feito de contêineres

A goleada que classificou o Brasil às quartas de final foi também a partida derradeira no provisório e remontável Estádio 974 no Mundial. Os trabalhos de desmonte começaram, mas ainda não há destino para a arena.A conclusão das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar representou também a despedida de três das oito arenas do torneio: o Estádio Al Janoub, o Estádio Ahmed bin Ali e o Estádio 974. Enquanto os dois primeiros serão utilizados por clubes catarianos, o Estádio 974 terá um destino diferente – e incomum. O inovador estádio reconstruível de contêineres deixará de existir no Catar – poucas horas após a goleada da seleção brasileira contra a Coreia do Sul foi dado início de seu desmantelamento. Na manhã seguinte à classificação brasileira, todas as lonas e grades foram removidas da linha de metrô ao redor do estádio, enquanto vários operários da construção civil iniciaram seus trabalhos na explanada do estádio. O desmantelamento da estrutura pesada começará apenas depois da final da Copa do Mundo. Então, a arena com capacidade para 44.089 espectadores – e que foi erguida a partir de 974 contêineres em homenagem ao código de telefone do Catar – poderá agora ser montada em qualquer outro canto do mundo. O problema? Ainda não há adquirente. Mas, caso a Copa do Mundo do Catar acabe por ser o único serviço prestado pelo Estádio 974 ao futebol, ao menos ficará marcado por ter se despedido de forma esplendorosa. Antes da chegada dos primeiros guindastes, a Seleção teve o que pode ser considerada sua melhor apresentação em Mundiais desde a Copa de 2002. Jogos no mesmo estádio, mas em países diferentes No entanto, curiosamente, existe a possibilidade de torcedores presentes na goleada por 4 a 1 da Seleção compartilhar futuramente histórias com outros torcedores sobre jogos disputados no Estádio 974, mas em diferentes localidades. "Este estádio será reutilizado em outro lugar do mundo", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino. Segundo ele, este palco único fará parte "do legado desta Copa do Mundo, a sustentabilidade da Copa do Mundo, pensando no meio ambiente". O único problema é que, mesmo 12 anos após da escolha do Catar como sede da Copa do Mundo de 2022, não exatamente muitos potenciais destinatários – o interesse é limitado. Há boatos de que poderá ser reconstruído no Uruguai ou em algum país africano – às custas do Catar, segundo foi anunciado previamente. A ideia era que o Estádio 974 fosse um exemplo de sustentabilidade, pois exigiu menos material de construção e também pôde ser construído de forma mais rápida e supostamente mais econômica. O primeiro estádio de futebol totalmente desmontável do mundo foi usado em sete jogos da Copa do Mundo de 2022 e em seis jogos da Copa Árabe de 2021. Apesar de seu estado provisório, o Estádio 974 em nada deixou a desejar. A arena foi equipada com contêineres com piscinas para relaxamento, com grama artificial para o aquecimento e até com um contêiner especial modificado para uma sala VIP para convidados da Fifa. Na área atualmente ocupada pelo Estádio 974 – localizada próxima ao porto de Doha e à praia – serão criadas zonas verdes e de lazer. No entanto, assim como ocorreu em Copas passadas, o Catar também deverá sofrer com a manutenção de "elefantes brancos". O Catar, com seus 2,7 milhões de habitantes, é simplesmente pequeno demais para utilizar tantas grandes instalações esportivas de forma permanente. A seleção catariana seguirá jogando o Estádio Internacional Khalifa. O Estádio Al Bayt deverá abrigar um hotel cinco estrelas, um shopping e um centro de medicina esportiva. Já os planos para o Estádio de Lusail, palco da final da Copa, variam de escolas a supermercados e consultórios médicos. pv (dpa, sid, ots)