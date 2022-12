Campeonato Espanhol tem mais jogadores entre os semifinalistas da Copa do Mundo

Com 22 jogadores ainda presentes na Copa do Mundo, entre oito clubes, o Campeonato Espanhol é o que tem mais representantes entre as quatro seleções semifinalistas no Catar.

Depois das eliminações de Brasil, Portugal e Inglaterra, o contingente de atletas que atuam no Campeonato Inglês caiu de 62 para 15, mesmo número de jogadores que defendem clubes do Campeonato Italiano.

Graças às seleções de França e Marrocos, semifinalistas, o Campeonato Francês é o quarto melhor representado, com 14 jogadores, à frente do Campeonato Alemão, que tem 13.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Logo atrás aparecem o Campeonato Croata (seis jogadores) e o Campeonato Marroquino (três jogadores). Dínamo de Zagreb (4º clube com quatro jogadores) e Wydad Casablanca (5º clube com três jogadores) rivalizam com as maiores equipes da Europa.

Entre os clubes, Manchester United e Manchester City caíram após as quartas de final do Mundial, o que beneficia o Bayern de Munique (seis jogadores), seguido de perto por Atlético de Madrid e Sevilla (cinco jogadores cada um).

-- Lista dos campeonatos nacionais mais bem representados nas semifinais da Copa do Mundo do Catar:

1. Espanhol (LaLiga): 22 jogadores (8 clubes)

2. Italiano (Serie A): 15 jogadores (10 clubes)

. Inglês (Premier League): 15 jogadores (10 clubes)

4. Francês (Ligue 1): 14 jogadores (8 clubes)

5. Alemão (Bundesliga): 13 jogadores (7 clubes)

6. Croata (Prva HNL): 6 jogadores (3 clubes)

7. Marroquino (Botola Pro1): 3 jogadores (1 clube)

8. Português (Liga Portugal): 2 jogadores (1 clube)

. Escocês (Scottish Premiership): 2 jogadores (2 clubes)

. Belga (Jupiler Pro League): 2 jogadores (2 clubes)

. Saudita (D1 RSL): 2 jogadores (2 clubes)

- Classificação dos clubes mais bem representados:

1. Bayern de Munique (ALE), 6 jogadores: Pavard, Upamecano, Coman, L. Hernández (FRA), Stanisic (CRO), Mazraoui (MAR)

2. Atlético de Madrid (ESP), 5 jogadores: Griezmann (FRA), Molina, De Paul, Correa (ARG), Grbic (CRO)

. Sevilla (ESP), 5 jogadores: Montiel, Acuña, Gómez (ARG), Bounou, En-Nesyri (MAR)

4. Dínamo de Zagreb (CRO), 4 jogadores: Livakovic, Sutalo, Petkovic, Orsic (CRO)

5. PSG (FRA), 3 jogadores: Messi (ARG), Mbappé (FRA), Hakimi (MAR)

. Juventus (ITA), 3 jogadores: Rabiot (FRA), Paredes, Di María (ARG)

. Inter de Milão (ITA), 3 jogadores: Lautaro Martínez, Correa (ARG), Brozovic (CRO)

. Tottenham (ING), 3 jogadores: Romero (ARG), Lloris (FRA), Perisic (CRO)

. Real Madrid (ESP), 3 jogadores: Tchouaméni, Camavinga (FRA), Modric (CRO)

. Wydad Casablanca (MAR), 3 jogadores: Tagnaouti, Attiat Allah, Jabrane (MAR)

11. Manchester United (ING), 2 jogadores: Varane (FRA), Lisandro Martínez (ARG)

. Chelsea (ING), 2 jogadores: Kovacic (CRO), Ziyech (MAR)

. Barcelona (ESP), 2 jogadores: Koundé, Dembélé (FRA)

. Osasuna (ESP), 2 jogadores: Budimir (CRO), Ezzalzouli (MAR)

. Betis (ESP), 2 jogadores: Pezzella, Rodriguez (ARG)

. Villareal (ESP), 2 jogadores: Rulli, Foyth (ARG)

. Olympique de Marselha (FRA), 2 jogadores: Guendouzi, Veretout(FRA)

. Monaco (FRA), 2 jogadores: Disasi, Fofana (FRA)

. Rennes (FRA), 2 jogadores: Mandanda (FRA), Majer (CRO)

. Angers (FRA), 2 jogadores: Ounahi, Boufal (MAR)

. Milan (ITA), 2 jogadores: Giroud, T. Hérnandez (FRA)

. Benfica (POR), 2 jogadores: Otamendi, Fernández (ARG)

. Eintracht Frankfurt (ALE), 2 jogadores: Kolo Muani (FRA), Jakic (CRO)

...

./cd/rsc/psr/cb

Tags