Artistas são libertados após mais de uma semana presos no Irã

Duas atrizes e um diretor de teatro foram libertados sob fiança neste domingo no Irã, depois de passarem dez dias na prisão por terem feito um vídeo que "violava a lei", segundo a agência estatal Isna.

"O diretor de teatro Hamid Purazari e as atrizes Soheila Golestani e Faezeh Aeen foram libertados nesta noite", anunciou a Isna.

Autoridades repreenderam as duas atrizes, que fizeram um vídeo no qual Soheila passeava em um parque sem usar o véu e vestida de preto. No fim do vídeo, ela parava diante de uma escada, onde a acompanhavam cinco homens e nove mulheres vestidas da mesma forma.

Uma onda de protestos sacudiu o Irã após a morte, em meados de setembro, da jovem curda Mahsa Amini, detida pela polícia da moral por não usar o véu islâmico da forma correta.

