Argentina-Croácia, um duelo especial nas carreiras de Messi e Modric

Um amistoso entre Argentina e Croácia, em março de 2006, tem uma ligação importante com as carreiras de Lionel Messi e Luka Modric: nele, o argentino conseguiu marcar seu primeiro gol com o time principal da 'Albiceleste' enquanto o croata fez sua estreia na seleção de seu país nessa partida.

Antes de se enfrentarem novamente, na terça-feira, pelas semifinais da Copa do Mundo do Catar, com certeza vão parar um momento para relembrar aquele duelo de 1º de março de 2006 no estádio St Jakob Park, na Basileia, na Suíça.

Suas seleções estavam a poucos meses da Copa do Mundo da Alemanha daquele ano e o duelo aproveitava uma janela internacional da Fifa para testar as equipes antes do evento. Os croatas venceram por 3 a 2.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Messi, então com 18 anos, já era uma grande promessa do Barcelona e começava a trazer esperanças para a Argentina.

Um ano antes, havia conquistado o Mundial Sub-20 na Holanda, onde foi a grande estrela, e havia feito sua estreia em 17 de agosto de 2005, em um amistoso contra a Hungria, no qual a Argentina venceu por 2 a 1 em Budapeste. Messi foi expulso nessa partida.

Ele teve que esperar vários meses para conseguir marcar seu primeiro gol pela Argentina, até aquela partida em março de 2006, que começou de forma frenética.

Ivan Klasnic abriu o placar para os croatas aos dois minutos e meio e aos quatro empatou para os sul-americanos Carlos Tevez, com assistência de Messi, que aos seis minutos colocou seu time na frente com chute de fora da área. Aquele gol foi o primeiro de Messi (atualmente com 35 anos) com a Argentina e abriu uma conta que, após a classificação de sexta-feira para as semifinais do Catar-2022 e o duelo nas quartas de final contra a Holanda, é de 95 gols em 170 jogos com ele. .

Ivan Klasnic abriu o placar para os croatas aos 2 minutos e em seguida, aos 4, Carlos Tevez empatou para os sul-americanos com uma assistência de Messi, que aos 6 minutos colocou sua equipe na frente com um chute de fora da área.

Aquele gol foi o primeiro de Messi (que hoje tem 35 anos) com a camisa da Argentina e abriu uma conta que, após a classificação de sexta-feira para as semifinais do Catar-2022 e o duelo nas quartas de final contra a Holanda, é de 95 gols em 170 jogos.

Naquela partida na Basileia, porém, esses gols não bastaram para a Argentina evitar a derrota, já que os croatas venceram de virada. Primeiro Darijo Srna empatou no início do segundo tempo (52). Depois, já nos acréscimos, Dario Simic (90 + 2).

Luka Modric, então com 20 anos e destaque do Dínamo de Zagreb, fazia nesse jogo sua primeira partida com a camisa quadriculada de seu país. Modric, que tem 37 anos e já soma 160 partidas internacionais com a sua seleção, foi titular nessa partida diante da Argentina comandada por José Pekerman e na qual, além de Messi e Tevez, atuavam jogadores como Hernán Crespo e Juan Román Riquelme.

A Copa da Alemanha-2006 foi, pouco depois, o primeiro Mundial para Messi e Modric. O primeiro disputou até hoje um total de cinco enquanto o croata esteve em quatro, já que a Croácia não conseguiu se classificar para a África do Sul-2010.

Ambos sabem o que é ser vice-campeão do torneio: Messi em 2014 e Modric em 2018. Agora a missão deles é ir mais longe e conseguir terminar da melhor forma a carreira internacional, erguendo a taça mais cobiçada do mundo aos céus de Lusail no próximo domingo.

dr/psr/aam

Tags