"This time for Africa!": Shakira comemora classificação história do Marrocos

A cantora colombiana Shakira se juntou à onda de comemorações pela histórica classificação do Marrocos para as semifinais da Copa do Mundo do Catar, com a vitória neste sábado por 1 a 0 sobre Portugal.

"This time for Africa!! (Desta vez pela África!!)", escreveu Shakira no Twitter, em mensagem com emojis de aplausos e a bandeira do Marrocos.

Os 'Leões do Atlas' se tornaram a primeira seleção africana a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo, depois de Camarões (1990), Senegal (2002) e Gana (2010) terem ido até as quartas.

No Mundial de 2010, na África do Sul, Shakira cantou a música tema do torneio, "Waka Waka", que inclui a frase "This time for Africa", agora usada para celebrar a vitória marroquina.

O mundo do futebol também reagiu ao momento histórico para o futebol africano.

"Vitória sensacional para o Marrocos. Corajoso, cheio de espírito, organizado, calmo e merecido. A primeira seleção africana a chegar à semifinal da Copa do Mundo. Bem jogado", escreveu no Twitter o ex-jogador inglês Gary Lineker.

Na mesma rede social, o ex-atacante marfinense Didier Drogba também parabenizou os marroquinos.

"É isso, eles conseguiram! Parabéns, Marrocos, por essa conquista! Walid Regragui (treinador da seleção marroquina), irmão, estão tão feliz por você", disse o ex-jogador do Chelsea.

O ex-zagueiro marroquino Mehdi Benatia, agora comentarista do canal beIN sports, disse que o feito é "incrível".

"Estamos nas semifinais do Mundial, nem eu acredito. Estou arrepiado. É incrível. O que eles conseguiram merece muito respeito. Os garotos deram tudo", disse Benatia.

A Confederação Africana de Futebol (CAF) também festejou no Twitter: "HISTÓRIA DO CONTINENTE! Marrocos se torna o primeiro país africano a chegar às semifinais do Mundial. Que feito para os 'Leões do Atlas'!".

