"Somos o Rocky Balboa do Mundial", afirma técnico do Marrocos

O Marrocos chegou às semifinais da Copa do Mundo do Catar "com muitos sacrifícios, coração, alma, boa tática e muito amor da torcida", declarou neste sábado o técnico Walid Regragui, após a vitória de sua equipe por 1 a 0 sobre Portugal pelas quartas de final.

"É incrível. Se me dissessem no início da Copa do Mundo que chegaríamos às semifinais, ganhando de Bélgica, Espanha e Portugal, teria dito que era impossível", disse Regragui depois da partida.

A seleção marroquina fez história ao chegar às semifinais do Mundial, tornando-se a primeira equipe africana a chegar nesta fase do torneio.

O gol de Youssef En-Nesyri permitiu esse dia histórico para o futebol do país, que também se tornou o primeiro representante árabe a estar entre os quatro melhores de uma edição de Mundial.

"Viram que não somos fáceis de ganhar. Estamos bem taticamente, com coração grande, não deixamos espaço, corremos e temos jogadores técnicos que podem fazer a diferença, também temos sorte", acrescentou o treinador.

"Quando você vê Rocky, você quer apoiar o Rocky Balboa por seu trabalho duro e seu comprometimento, e acho que somos o Rocky Balboa deste Mundial", acrescentou Regragui em entrevista coletiva, em referência ao famoso filme interpretado por Sylvester Stallone.

"Estamos nos tornando a equipe que todo mundo gosta nesta Copa do Mundo porque estamos mostrando que, mesmo que não haja muito talento, se colocar desejo, coração e convicção, é possível chegar", afirmou o treinador.

