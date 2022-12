"Sair da Copa do Mundo dói sempre", lamenta técnico de Portugal

O técnico da seleção portuguesa, Fernando Santos, se mostrou magoado com a eliminação da sua equipe neste sábado, nas quartas de final da Copa do Mundo, diante do surpreendente Marrocos (1-0), a primeira seleção africana a se classificar para as semifinais na história do torneio.

"Dói do mesmo jeito (ter perdido para o Marrocos). Sair da Copa do Mundo dói sempre", disse o técnico de 68 anos à televisão após a partida disputada no estádio Al-Thumama.

O atacante marroquino Youssef En-Nesyri, aos 42 minutos de jogo, marcou o gol que também fez dos 'Leões do Atlas' os primeiros representantes árabes a chegarem às semifinais de um Mundial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nem com Cristiano Ronaldo em campo no segundo tempo (ele entrou aos 51 minutos no lugar de Rúben Neves), os portugueses conseguiram empatar o jogo e se despediram nas quartas de final.

"No primeiro tempo sentimos muita dificuldade, demoramos um pouco para entrar no jogo. Os jogadores queriam, mas não conseguiam", disse Fernando Santos.

"Houve sempre muita vontade, confiança, mas eles não conseguiram. Tivemos algumas situações, mas não conseguimos. Os jogadores trabalharam muito", concluiu o treinador.

raa/dr/pm/aam/cb

Tags