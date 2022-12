'Repetir o jogo contra o Brasil' é a chave de Dalic para derrotar a Argentina

O técnico da Croácia, Zlatko Dalic, afirmou que "repetir o jogo contra o Brasil" será o trunfo da equipe para derrotar a Argentina nas semifinais da Copa do Mundo na próxima terça (13).

"A chave será a nossa defesa, se repetirmos o que fizemos contra o Brasil, não terão o espaço que precisam", apontou o treinador em coletiva de imprensa neste sábado (10).

Em uma sexta-feira digna de fase final de um Mundial, os sul-americanos brigaram por vagas nas semifinais até a disputa de pênaltis, mas entre eles, foram os argentinos que levaram a melhor, sobre a Holanda.

A seleção europeia acumulou mais uma vitória após ter derrotado o Japão, nas oitavas, novamente com grande atuação do goleiro Dominik Livakovic, que defendeu o primeiro pênalti do Brasil, cobrado por Rodrygo.

"Nos classificamos entre as quatro melhores equipes do mundo, estamos orgulhosos que a Croácia e o mundo inteiro podem admirar o nosso resultado", disse Dalic à mídia televisiva croata.

"Quando você elimina um time como o Brasil, tem que aproveitar o momento. Mas agora temos uma partida dificílima diante da Argentina e não temos muito tempo para comemorar. O jogo já é na terça", apontou o técnico que levou a seleção croata à final da Copa de 2018.

Naquela edição, a Croácia superou a 'Albiceleste' de Jorge Sampaoli por 3 a 0, ainda na fase de grupos. Posteriormente, os argentinos acabaram caindo nas oitavas diante da França (4-3).

"Hoje vamos estudar a forma de jogar da Argentina e colocar muita atenção em como parar Messi", acrescentou Dalic.

"Tentar enfrentá-lo no um contra um não é o melhor, não fizemos isso da última vez e não o faremos agora. Temos que fechar o seu contato com a bola. Ele não corre muito, espera e quando recebe, tem força e disposição, então temos que ter cuidado para não deixar muito espaço para ele", analisou o treinador vislumbrando em como parar Messi, que já tem quatro gols na competição no Catar.

"Temos que estar próximos aos jogadores, não temos nada a temer", adicionou Dalic.

O treinador também elogiou o desempenho de seu elenco contra o Brasil.

"Jogamos uma partida perfeita, os jogadores acreditaram e quando levamos o gol, não desabamos. Fizemos substituições, reforçamos o nosso ataque e fomos recompensados. Sei que o Brasil é uma grande seleção e é difícil de ser batida, mas o fizemos da única forma possível", continuou.

"A disciplina de nossa equipe é o fator decisivo", concluiu.

