Pepe questiona arbitragem após eliminação de Portugal contra Marrocos

O capitão de Portugal, o experiente zagueiro Pepe, questionou a arbitragem do argentino Facundo Tello após a eliminação neste sábado de sua seleção nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar diante do surpreendente Marrocos (1-0).

"É inadmissível que um árbitro argentino tenha apitado hoje depois do que aconteceu ontem com Messi e a Argentina falando" do juiz, disse o zagueiro de 39 anos em entrevista após a partida disputada no estádio Al Thumama.

"Não estou dizendo que teria sido condicionado, mas quanto tempo jogamos no segundo tempo? Jogamos nada. O goleiro deles sempre parava o jogo e (o árbitro) só deu oito minutos de acréscimo", acrescentou.

O capitão argentino Lionel Messi questionou duramente o desempenho do espanhol Mateu Lahoz durante o confronto contra a Holanda na sexta-feira, que terminou com a classificação da 'Albiceleste' para as semifinais nos pênaltis (2 a 2 nos 120 minutos, 4 a 3 nas penalidades máximas).

"A Fifa tem que rever isso, não pode colocar um árbitro assim para uma partida dessa importância, que não está à altura", disse 'La Pulga'.

Pepe considerou que Tello não repôs o tempo adequado na segunda etapa, em que, garantiu, Marrocos se dedicou a impedir que a seleção de Cristiano Ronaldo desenvolvesse o seu jogo.

"Como vai dar oito minutos quando não jogamos nada. A única equipe que queria jogar futebol era nós, Portugal", afirmou o zagueiro. "Sinto raiva. Não jogaram e nem deixaram jogar na segunda etapa", desabafou.

"Estamos tristes. Tínhamos qualidade para poder ganhar o Mundial. Infelizmente não conseguimos", acrescentou.

Aos 42 minutos de jogo, o atacante marroquino Youssef En-Nesyri marcou o gol que garantiu a primeira participação de uma seleção africana nas semifinais na história da Copa do Mundo.

