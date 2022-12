Parlamento Europeu sob pressão após prisões por suspeita de corrupção

A pressão por um maior controle ético no Parlamento Europeu aumentou neste sábado (10) após a prisão, na sexta-feira (9), em Bruxelas, de uma de suas vice-presidentes e outras quatro pessoas por suspeita de corrupção ligada ao Catar.

"Este não foi um incidente isolado", afirmou a ONG Transparência Internacional.

"Por várias décadas, o Parlamento permitiu que se desenvolvesse uma cultura de impunidade (...) e uma ausência total de controle ético independente", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cinco pessoas foram detidas no âmbito de uma investigação sobre pagamentos de "somas substanciais" por parte de um país do Golfo para influenciar nas decisões dos eurodeputados.

A Promotoria belga evitou identificar o país, mas uma fonte próxima ao caso confirmou à AFP que se trata do Catar.

"Qualquer acusação de má conduta por parte do Estado do Catar demonstra grande desinformação", declarou um alto funcionário do país à AFP neste sábado.

O caso ganhou nova dimensão quando se soube a identidade da quinta detida: a eurodeputada grega Eva Kaili, de 44 anos, que ocupa uma das vice-presidências da câmara.

O Ministério Público belga informou sobre as detenções depois de encontrar 600 mil euros em espécie em 16 diligências realizadas em Bruxelas.

Kaili foi imediatamente removida do Partido Socialista Grego (Pasok-Kinal), enquanto o grupo Socialistas e Democratas (S&D) na Assembleia europeia anunciou sua suspensão "com efeito imediato".

Os interrogatórios dos cinco suspeitos continuavam neste sábado, segundo um porta-voz do MP belga.

A investigação, liderada pelo juiz Michel Claise, concentra-se em atos de "corrupção" e "lavagem de dinheiro" por uma organização criminosa.

"Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para cooperar com a justiça", tuitou a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, de Malta.

A eurodeputada francesa Manon Aubry denunciou o "lobby agressivo" do Catar e exigiu um debate sobre o assunto na próxima semana em uma sessão plenária.

De acordo com informações da imprensa confirmadas pela AFP, pelo menos três dos detidos são italianos ou de origem italiana.

São eles o ex-deputado socialista Pier-Antonio Panzeri, o secretário-geral da Confederação Sindical Internacional (CSI), Luca Visentini, e Francesco Giorgi, assistente parlamentar do grupo S&D e marido de Kaili.

A esposa e a filha de Panzeri também foram detidas na Itália, confirmaram fontes do governo à AFP.

mad/jca/cr/es/js/ap

Tags