Neymar se diz "destruído psicologicamente" após eliminação do Brasil

Neymar disse neste sábado que está "destruído psicologicamente" pela eliminação do Brasil da Copa do Mundo do Catar para a Croácia, segundo ele a derrota "que mais doeu".

"Estou destruído psicologicamente, essa com certeza foi a derrota que mais me doeu, que me fez ficar paralisado durante dez minutos e logo após caí no choro sem parar. Vai doer por muito tempo, infelizmente", escreveu o camisa 10 em sua conta no Instagram.

'Ney', de 30 anos, destacou a luta de seus companheiros de equipe na eliminação nas quartas de final para os croatas, que se classificaram nos pênaltis (4-2), na sexta-feira, após empate em 1 a 1.

A derrota adiou o sonho do hexa para o Brasil, que chegou ao Catar como um dos grandes favoritos ao título mundial, que não vem para a seleção desde 2002.

"Tenho orgulho dos meus companheiros porque não faltou empenho e nem dedicação. Esse grupo merecia, nós merecíamos, o Brasil merecia... Mas essa não era a vontade de Deus!", acrescentou.

Neymar, que igualou Pelé (77 gols) como maior artilheiro da história da Seleção ao marcar o gol brasileiro contra a Croácia, estava inconsolável depois de se despedir de seu terceiro Mundial. Ele participou das campanhas de 2014 (derrota por 7 a 1 para a Alemanha nas semifinais) e de 2018 (derrota por 2 a 1 para a Bélgica nas quartas).

O atacante do Paris Saint-Germain inclusive disse na zona mista do estádio Cidade da Educação que não podia garantir "100%" que voltaria a jogar pela Seleção, na mesma linha das declarações dadas em outubro do ano passado, quando afirmou que o Mundial do Catar seria seu último.

"Não sei se tenho a força mental para continuar jogando futebol", revelou em um documentário há pouco mais de um ano.

A delegação do Brasil deixou o Catar neste sábado em um voo fretado, embora alguns jogadores tenham retornado por conta própria aos países onde vivem.

Neymar seguia neste sábado em Doha, segundo o portal ge. A assessoria de imprensa do jogador não respondeu até o momento à AFP sobre os planos do camisa 10.

O astro encerrou sua mensagem no Instagram agradecendo aos torcedores.

"Valeu todo sacrifício para sentir de dentro de campo o carinho de cada um... Obrigado a todos pelo apoio com a nossa seleção", afirmou.

