Marrocos derruba Portugal e faz história para o futebol africano

O Marrocos fez história na Copa do Mundo do Catar ao derrotar Portugal neste sábado por 1 a 0, pelas quartas de final, e se tornar a primeira seleção da África a chegar às semifinais em toda a história do torneio.

O gol marcado pelo atacante Youssef En Nesyri, de cabeça, aos 42 minutos de jogo, também faz dos marroquinos os primeiros representantes árabes entre os quatro melhores de um Mundial.

"Eu disse aos rapazes antes da partida que tínhamos que escrever a história da África. Estou muito, muito feliz", disse o técnico da seleção marroquina, Walid Regragui, em entrevista à TF1.

O Marrocos, que terminou o jogo com um a menos pela expulsão de Walid Cheddira (90+3), voltou a fazer valer sua força defensiva e seus rápidos contra-ataques, contra uma seleção portuguesa que novamente foi a campo sem Cristiano Ronaldo entre os titulares.

A primeira chance da partida foi uma cabeçada de João Félix após cobrança de falta que obrigou o goleiro Yassine Bounou a fazer grande defesa (5).

O atacante português voltou a assustar a numerosa torcida marroquina no estádio Al-Thumama em um chute desviado pela defesa em cima da linha (30).

Portugal, como já tinha feito a Espanha, dominava o jogo contra um time marroquino que se sentia à vontade sem a bola e se mantinha bem organizado defensivamente, esperando a oportunidade de sair rápido.

Em um desses contra-ataques em velocidade, Selim Amallah recebeu passe dentro da área, mas acabou chutando por cima do gol (34).

Os últimos 15 minutos do primeiro tempo foram o melhor momento para os 'Leões do Atlas', que quase abriram o placar em outra finalização de Sofiane Boufal, defendida por Diogo Costa (35).

Perto do intervalo, uma nova chegada pela esquerda acabou com um cruzamento na área para En-Nesyri se antecipar ao goleiro português e mandar de cabeça para as redes (42), para o delírio da torcida marroquina.

À frente no placar, o Marrocos se fechou ainda mais, enquanto Portugal foi com tudo ao ataque para cercar o adversário no campo de defesa.

No início do segundo tempo, o técnico português Fernando Santos colocou Cristiano Ronaldo e João Cancelo no lugar de Ruben Neves e Raphaël Guerreiro (51) para aumentar o poderio ofensivo da equipe.

Ao entrar em campo, 'CR7' somou um novo recorde em sua carreira ao fazer seu 196º jogo por Portugal, igualando o atacante Bader al-Mutawa, recordista em jogos por uma seleção, como o mesmo número de participações pelo Kwait.

O segundo tempo foi de pressão total de Portugal, com o Marrocos apenas preocupado em manter a bola longe de sua área, após perder por lesão o capitão da equipe, Romain Saiss (57), um de seus pilares defensivos.

O jovem atacante português Gonçalo Ramos, herói da vitória sobre a Suíça nas oitavas, teve a chance de empatar em cruzamento na área, mas cabeceou para fora (58).

Portugal chegava pelas laterais para lançar bolas na área, onde Cristiano Ronaldo tentava brigar com uma legião de marroquinos para tentar marcar.

O astro português construiu uma grande chance ao deixar uma bola na entrada da área para João Félix bater e obrigar outra boa defesa de Bounou (82), que viveu mais uma noite inspirada.

O goleiro marroquino voltou a aparecer para segurar um chute de Cristiano Ronaldo (90), no que foi a última chance clara de Portugal no jogo.

"Estamos tristes. Tínhamos qualidade para poder ganhar o Mundial. Infelizmente não conseguimos", lamentou depois da partida o capitão da seleção portuguesa, o zagueiro luso-brasileiro Pepe.

Nos últimos minutos de acréscimo, o Marrocos ficou com dez jogadores após a expulsão de Cheddira pelo segundo cartão amarelo (90+3), mas conseguiu segurar o resultado para continuar sua caminhada histórica no Catar.

