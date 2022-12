Macron e Sunak travam um França x Inglaterra paralelo no Twitter

"Irá nos desejar boa sorte nas semifinais?", pergunta um deles. "Não precisarei, espero", responde o outro. Emmanuel Macron e Rishi Sunak mostraram confiança no Twitter, antes do duelo deste sábado entre França e Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo.

"Caro Rishi Sunak, mal posso esperar pelo jogo desta noite. Se os Bleus vencerem (eles vencerão!), você nos desejará boa sorte nas semifinais, ok?", lançou o presidente francês, primeiramente em inglês, na rede social.

"Não precisarei fazer isso, espero. Mas trato feito. Mal posso esperar para que você apoie os 'Three Lions' na próxima rodada", respondeu o primeiro-ministro britânico, acrescentando uma piscadela.

Depois de um período de tensão entre Londres e Paris, o governo de Rishi Sunak, que se tornou primeiro-ministro em outubro, em um contexto de crise política, parece adotar um tom mais conciliador em relação à França, mas apenas no campo diplomático.

