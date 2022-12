Kiev não pode alcançar a paz 'depondo as armas', diz Nobel ucraniana

A diretora da ONG ucraniana contemplada com o prêmio Nobel da Paz avaliou, neste sábado (10), ao receber a honraria, em Oslo, que a paz na Ucrânia não pode ser alcançada "depondo as armas" frente à Rússia de Vladimir Putin.

"O povo da Ucrânia quer a paz mais do que ninguém no mundo", declarou a diretora do Centro para as Liberdades Civis (CCL), Oleksandra Matviichuk, durante a cerimônia do Nobel.

"Mas a paz para um país atacado não se consegue depondo as armas. Isso não seria paz, mas ocupação", acrescentou.

