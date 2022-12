Itália permite chegada de três barcos de migrantes devido ao mau tempo

A Itália designou portos seguros para receber três embarcações de socorro aos migrantes devido ao mau tempo, informou o governo neste sábado (10), afirmando que não se trata de uma mudança na posição do Executivo sobre as ONGs humanitárias que operam no Mediterrâneo.

O "Geo Barents", um navio da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), deve atracar na manhã de domingo no porto de Salerno (sul) para o desembarque de 248 migrantes resgatados em diversas operações nos últimos dias.

O navio alemão "Louise Michel" chegou à ilha italiana de Lampedusa na sexta-feira com 33 migrantes a bordo.

Por último, o "Humanity 1", embarcação de bandeira alemã da ONG SOS Humanity, deve chegar ao porto de Bari (leste) nas próximas horas após ter resgatado 261 pessoas.

"Sobre imigração, não há mudança de posição", disse uma fonte do Ministério do Interior italiano neste sábado.

"Aceitamos a entrada dos navios porque o mau tempo se aproxima e as condições de navegação teriam colocado rapidamente as pessoas a bordo em risco", acrescentou a mesma fonte.

Estas são as primeiras embarcações recebidas pela Itália após sua recusa, em novembro, de desembarcar centenas de migrantes que foram resgatados por vários navios humanitários, entre eles o "Geo Barents".

Por fim, naquela ocasião, o governo da primeira-ministra de extrema direita Giorgia Meloni, sob pressão da União Europeia, foi forçado a permitir o desembarque dos sobreviventes mais vulneráveis.

No entanto, continuou negando a entrada nos seus portos ao "Ocean Viking", navio pertencente à ONG SOS Méditerranée, acolhido pela França.

