França vence Inglaterra (2-1) e vai enfrentar Marrocos nas semis do Mundial

Em um duelo de titãs do futebol europeu, a França derrotou a Inglaterra por 2 a 1 neste sábado, no estádio Al-Bayt, e se classificou para enfrentar o Marrocos nas semifinais da Copa do Mundo do Catar.

Aurélien Tchouaméni abriu o placar para os 'Bleus' com um belo chute de fora da área aos 17 minutos de jogo, antes de Harry Kane empatar para os ingleses no início do segundo tempo, de pênalti, mas Olivier Giroud fez o gol da vitória francesa de cabeça, aproveitando cruzamento de Antoine Griezmann.

mcd/dr/cb

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags