Explosão em prédio na ilha britânica de Jersey deixa ao menos um morto

Uma pessoa morreu e outras dez estão desaparecidas após uma explosão em um prédio da capital de Jersey, informou neste sábado (10) a polícia desta ilha britânica, situada no Canal da Mancha.

O chefe da polícia local, Robin Smith, informou que uma pessoa morreu e outras duas foram levadas ao hospital com ferimentos leves.

"Logicamente, há várias outras pessoas com paradeiro desconhecido e por isso foi iniciada uma operação de busca e resgate", afirmou Smith, que calculou em "uma dezena" os moradores do prédio que ainda não responderam aos chamados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Uma grande explosão" ocorreu por volta das 04h em um imóvel residencial em Saint Helier, no sul desta ilha situada em frente à costa francesa da Normandia, explicou.

O incêndio foi controlado, mas os serviços de emergência continuam realizando "trabalhos importantes" no local dos fatos, que está isolado, informou a polícia.

Segundo Smith, entre 20 e 30 pessoas foram evacuadas do local e levadas para a prefeitura de Saint Helier.

"Dada a destruição do edifício, é difícil avaliar o número exato de desaparecidos", admitiu a chefe do Governo de Jersey, Kristina Moore, acrescentando que a limpeza do local poderia levar "vários dias".

As autoridades não informaram de imediato as causas da explosão.

jit/ah/mis/avl/mvv

Tags