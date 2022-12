Cristiano Ronaldo novamente no banco de Portugal; Marrocos sem Aguerd

Cristiano Ronaldo voltará ver do banco de reservas neste sábado o início da partida de quartas de final da Copa do Mundo diante do Marrocos, que não poderá contar com o zagueiro Nayef Aguerd.

O astro português já havia sido suplente na partida de oitavas contra a Suíça e, novamente, deu lugar ao jovem Gonçalo Ramos, autor do primeiro hat-trick da competição frente aos suíços.

Ramos será acompanhado de João Félix e Bernardo Silva, enquanto no meio de campo, Rúben Neves ocupará a vaga de William Carvalho.

Já na equipe marroquina, o zagueiro Aguerd começará no banco após uma lesão e será substituído por Jawad El Yamiq, uma das alterações no elenco que eliminou a Espanha ainda na fase de grupos.

O técnico Walid Regragui também não pode contar com Noussair Mazraoui, também lesionado, cujo lugar será ocupado por Yahya Attiat-Allah.

- Escalações:

Marrocos: Bono - Achraf, El Yamiq, Saiss, Attiat Allah - Amrabat, Ounahi, Amallah - Ziyech, Boufal, En-Nesyri. Técnico: Walid Regragui

Portugal: Costa - Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro - B. Silva, Otávio, Rúben Neves - Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos, João Félix. Técnico: Fernando Santos

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

