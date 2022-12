Cristiano Ronaldo iguala recorde de jogos por seleção

Ao entrar em campo contra o Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo chegou à marca de 196 jogos por Portugal, igualando o recorde mundial de participações por uma seleção.

O craque português, que começou no banco contra os marroquinos, entrou no lugar de Ruben Neves aos seis minutos do segundo tempo e alcançou o recorde do atacante Bader al-Mutawa, que no dia 14 de junho fez seu 196º jogo pela seleção do Kwait.

Cristiano também se tornou no Catar o primeiro jogador a balançar as redes em cinco edições diferentes de Copa do Mundo, ao marcar contra Gana da estreia de Portugal, na fase de grupos.

O gol do astro português, de 37 anos, abriu o caminho para a vitória por 3 a 2 sobre os africanos.

