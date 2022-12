Com fratura na perna, Neuer desfalca Bayern no restante da temporada

Menos de duas semanas após a eliminação da Alemanha na Copa do Mundo, o goleiro Manuel Neuer anunciou neste sábado (10) que perderá o restante da temporada no Bayern de Munique por conta de uma fratura na perna enquanto esquiava.

"Muito obrigado à equipe médica! No entanto, dói saber que a temporada acabou para mim", escreveu Neuer em sua conta no Instagram em texto acompanhado de uma imagem que o mostra em uma cama de hospital, com o polegar levantado e com a perna engessada.

O goleiro passou por uma cirurgia bem-sucedida em uma clínica em Murnau, perto de Munique.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A má notícia para o clube bávaro, no entanto, se soma à baixa do zagueiro Lucas Hernández, que sofreu uma lesão grave no joelho direito na primeira partida da França na Copa do Catar.

Líder do Campeonato Alemão, o time enfrentará o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões em 14 de fevereiro e 8 de março. Seu compatriota, Sven Ulreich, deve assumir sua vaga até o final da temporada.

"A notícia da lesão de Manuel chocou a todos. Estaremos ao seu lado e o acompanharemos em seu retorno. Ele também vai se recuperar desta grave lesão e voltará a campo tão forte quanto antes", disse em nota o diretor-executivo do Bayern de Munique, o ex-goleiro Oliver Kahn.

"O fato de Manuel ter sofrido esse acidente é terrível e todos os nossos pensamentos estão com ele, é claro. Ele tem uma personalidade forte e vai voltar", disse o diretor esportivo do clube bávaro, Hasan Salihamidzic.

Neuer tem contrato com o clube alemão até 2024.

A temporada 2022/23 não foi das melhores para o experiente goleiro, que sofreu uma lesão nas costas às vésperas do Mundial no Catar que quase o deixou de fora da competição.

Recuperado, porém, o jogador não conseguiu evitar a eliminação da Alemanha ainda na fase de grupos, repetindo a história de 2018.

O goleiro, contudo, não anunciou uma possível aposentadoria da seleção alemã e o técnico Hansi Flick, confirmado no comando da 'Mannschaft' apesar da desclassificação, pode seguir contando com Neuer sobretudo para a disputa da Eurocopa 2024, que será realizada na Alemanha.

"É uma notícia muito amarga neste fim de ano. Estamos contentes que a operação foi bem-sucedida e desejamos uma recuperação rápida e satisfatória a 'Manu'. Isso é o mais importante agora", comentou Flick, que conquistou a Champions em 2019/20 com o Bayern de Munique.

Intocável por muito anos na seleção, Neuer tem sido alvo de críticas em seu país.

"Cometeu erros que eu desconhecia", destacou Lothar Matthäus, que detém o recorde de jogos disputados pela Alemanha.

O jornal alemão Bild, por sua vez, noticiou a tensão dentro da seleção no Catar, com o reserva Marc-André Ter Stegen criticando especialmente Flick pela sistemática titularidade do goleiro do Bayern.

bur-mat/rsc/dam/yr/mvv

Tags