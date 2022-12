Chefe do Congresso pede que presidente peruana anuncie gabinete

O presidente do Congresso peruano pediu neste sábado (10) que a presidente recém-empossada, Dina Boluarte, nomeie logo seu gabinete para pôr fim aos protestos pedindo novas eleições após a destituição e a prisão do ex-presidente Pedro Castillo, acusado de uma tentativa de golpe.

"A presidente da República deve tomar decisões céleres, como por exemplo seu gabinete, e decisões imediatas para sair de certos apuros e gerar confiança e tranquilidade", disse José Williams, máxima autoridade do Poder Legislativo peruano.

"Peço calma à população, tranquilidade. Olhar para as coisas de forma positiva", acrescentou em declarações à rádio RPP.

Boluarte, que era vice-presidente até ser empossada na quarta-feira depois da destituição de Castillo pelo Congresso, anunciou na véspera que formar um novo governo neste sábado.

"Vou agradecer às irmãs e aos irmãos do Peru [pedindo] que esperemos com calma, penso que no transcurso do dia e amanhã [sábado], antes do meio-dia no mais tardar, estará tomando posse" o novo gabinete, disse na sexta-feira nos arredores de sua residência.

Boluarte não descartou, então, convocar eleições antecipadas em busca de uma saída pacífica para a crise política, e pediu calma à população, em meio a protestos que exigem um novo Congresso.

Estudantes, trabalhadores e partidos políticos de esquerda convocaram para esta tarde, a partir das 16h (18h de Brasília) uma manifestação em Lima, ao final dos jogos das quartas-de-final da Copa do Mundo do Catar.

Os bloqueios rodoviários continuaram pelo terceiro dia em regiões do sul dos Andes do Peru, onde Castillo, ex-professor de escola rural, tem maior apoio.

Nas regiões de Ica e Arquipa continuavam bloqueados vários trechos da Pan-americana, a principal rodovia que atravessa o país de norte a sul, deixando dezenas de ônibus e caminhões de carga parados.

Centenas de pessoas que foram às ruas na sexta-feira pelo segundo dia enfrentaram a polícia em sua tentativa de chegar à sede do Congresso. A polícia usou bombas de gás lacrimogêneo para dissolver a mobilização, que terminou com alguns detidos.

Na quarta-feira, Castillo tentou dissolver o Congresso e governar por decreto, mas suas ordens foram desobedecidas pelo Legislativo e pelas Forças Armadas.

Após seu fracasso em instaurar o estado de exceção, Castillo foi detido por sua própria escolta, enquanto se dirigia à embaixada do México em Lima para pedir asilo político.

Na quinta, foi posto em prisão preventiva por sete dias. O Ministério Público o acusa de rebelião e se for considerado culpado, pode ser condenado a uma pena entre 10 e 20 anos de prisão.

