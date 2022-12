Vice-presidente do Parlamento Europeu é detida por suspeita de corrupção

A eurodeputada socialista da Grécia, Eva Kaili, uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu, foi detida nesta sexta-feira (9), em Bruxelas, dentro de uma investigação sobre suspeitas de corrupção que envolvem o Catar, indicou à AFP uma fonte com conhecimento do caso.

Kaili foi "detida para ser interrogada" pela polícia, detalhou a fonte. A eurodeputada é companheira de um dos quatro suspeitos presos horas antes pela Ministério Público da Bélgica pelo mesmo caso.

O Ministério Público belga informou sobre as detenções - que incluem um ex-eurodeputado italiano - depois de encontrar 600 mil euros em espécie em 16 diligências em Bruxelas.

O MP suspeita que "um Estado do Golfo" influenciou "as decisões econômicas e políticas do Parlamento Europeu" mediante o pagamento de "somas substanciais ou oferecendo presentes significativos".

Os beneficiários desses favores seriam indivíduos com "posição política e/ou estratégica importante" dentro do Parlamento Europeu.

O MP não quis identificar o país, mas uma fonte próxima do caso confirmou à AFP que se trata do Catar.

O órgão judicial tampouco identificou o ex-eurodeputado detido, mas a imprensa belga reportou que se trata do socialista italiano Pier-Antonio Panzeri, que ocupou uma cadeira no Parlamento Europeu entre 2004 e 2019.

