Tite defende Neymar por não ter batido pênalti contra a Croácia

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, defendeu nesta sexta-feira o astro Neymar por não ter sido um dos batedores na decisão por pênaltis contra a Croácia, que terminou com a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

"Ele cobraria o quinto e decisivo pênalti, que fica a pressão maior para o jogador de maior qualidade", disse o treinador em entrevista coletiva após a partida no estádio Cidade da Educação.

O camisa 10 fez o gol do Brasil aos 15 minutos do primeiro tempo da prorrogação, mas Bruno Petkovic empatou para os croatas aos 12 da segunda etapa do tempo extra.

Na disputa de pênaltis, o croata Nikola Vlasic foi o primeiro a cobrar e converteu. Em seguida foi a vez de Rodrygo, que chutou e o goleiro Livakovic defendeu. Lovro Majer, Casemiro, Modric, Pedro e Orsic não desperdiçaram, até que Marquinhos acertou a quarta cobrança brasileira na trave.

Ao marcar no jogo, Neymar se igualou a Pelé como o maior artilheiro da história da Seleção, com 77 gols.

